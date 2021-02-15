На прошлой неделе в Минске состоялось Всебелорусское народное собрание (ВНС). На форум возлагали большие надежды. Ожидалось, что глава республики Александр Лукашенко объявит о новых выборах и начнет транзит власти. Однако этого не произошло.

На прошлой неделе в Минске состоялось Всебелорусское народное собрание (ВНС). На форум возлагали большие надежды. Ожидалось, что глава республики Александр Лукашенко объявит о новых выборах и начнет транзит власти. Однако этого не произошло.Политолог Богдан Безпалько не увидел в этом ничего удивительного. По его словам, у ВНС изначально был неясный статус. Александр Лукашенко так и не смог внятно объяснить полномочия собрания. "Зачем в принципе, имея двухпалатный парламент и президентскую власть, созывать его?", – поинтересовался эксперт.Проведение народного форума можно было бы оправдать, если бы страна находилась в экстремальной ситуации, например, если бы все государственные институты оказались разрушены в результате боевых действий. В таком случае на собрании бы решали вопрос возрождения страны.Политолог уверен: ВНС созвали исключительно в качестве декорации. Лукашенко либо пытается тянуть время, либо пытается имитировать бурную деятельность, чтобы в итоге остаться во главе республики. Выхода из политического кризиса пока не видно, передает Lenta.ru.Напомним, в ходе выступления Александр Лукашенко . Президент сообщил, что покинет пост только после того, как в Белоруссии установятся мир и порядок. Также он подчеркнул, что с приходом новых людей к власти "ни один волос с головы его сторонников не упадет".В начале августа по всей республике прокатилась волна протестов. Оппозиция обвинила руководство Белоруссии в фальсификации президентских выборов. допустил, что губернаторы могли нарисовать ему один или два процента на голосовании.