Они попадают в яблочко и привозят медали разного достоинства со всероссийских соревнований. Практическая стрельба – что это такое и чем она отличается от развлекательной стрельбы в

Они попадают в яблочко и привозят медали разного достоинства со всероссийских соревнований. Практическая стрельба – что это такое и чем она отличается от развлекательной стрельбы в обычном тире. Насколько точны стрелки из 33 региона по сравнению с нашими соседями из других субъектов и не вредит ли усердное развитие меткости зрению. В гостях Виталий Агафонов, председатель