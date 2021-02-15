Прокуроры взяли на контроль ход доследственной проверки по факту смертельного ДТП в Собинском районе. Напомним, 14 февраля рано утром на 145 километре М-7 около Лакинска столкнулись автобус и

Прокуроры взяли на контроль ход доследственной проверки по факту смертельного ДТП в Собинском районе. Напомним, 14 февраля рано утром на 145 километре М-7 около Лакинска столкнулись автобус и большегруз. По предварительной информации полиции, автобус с пассажирами врезался в попутный грузовик, от удара общественное транспортное средство выбросило на отбойник, разделяющий потоки движения. В аварии погиб водитель