При этом сроки устранения повреждения пока не называются.

15 февраля на улице Луначарского возле дома №13 выявлено повреждение на магистральном трубопроводе, из-за которого оказалась перекрыта одна из полос движения.Известно, что сейчас месте ведутся ремонтно-восстановительные работы по локализации дефекта.Как сообщили в пресс-службе Владимирского филиала «Т Плюс», специалистами определяется метод устранения прорыва. Ведутся земляные работы. О сроках устранения повреждения в компания сообщит дополнительно.«Отметим, что никто из наших абонентов не отключён от подачи тепла или горячей воды», - подчеркнули теплосетевики.В свою очередь, редакция «33Live.Ru» продолжает следить за развитием ситуации. Следите за нашими публикациями.