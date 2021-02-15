Одна из подозреваемых посредством сети Интернет приобрела фальшивые билеты банка России и перепродала их с целью последующей выгоды своим сообщникам...

«Сотрудники ОЭБиПК УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве задержали группу лиц, подозреваемых в незаконном приобретении фальшивых денежных средств с целью последующего сбыта», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В дежурную часть МО МВД России «Московский» г. Москвы обратились двое мужчин, работающих курьерами в службе доставки еды, которые сообщили об обнаружении подозрительных денежных знаков при оплате за оказанную услугу.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны трое граждан, подозреваемых в незаконном приобретении, хранении и сбыте фальшивых денежных средств. Ими оказались жители Москвы и Московской области в возрасте от 26 до 30 лет.Установлено, что одна из подозреваемых посредством сети Интернет приобрела фальшивые билеты банка России и перепродала их с целью последующей выгоды своим сообщникам. Впоследствии 26-летний мужчина и 30-летняя женщина расплатились поддельными купюрами с доставщиками еды.В ходе следственных действий и оперативных мероприятий были обнаружены и изъяты купюры номиналом в пять тысяч рублей в количестве шести штук, имеющие признаки поддельных денежных средств.Согласно проведенной экспертизы установлено, что изъятые деньги по способу печати реквизитов и защитных элементов не соответствуют образцам аналогичной печатной продукции предприятий Гознак и являются поддельными.Следственным управлением УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57