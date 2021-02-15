Злоумышленник хватал женщин за шею и под угрозой физической расправы требовал перевести на карту денежные средства, либо отдать ему ювелирные украшения...

«Оперуполномоченные Управления уголовного розыска по г. Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве и ОМВД России по району Люблино задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении девушки, а также в двух покушениях на грабеж», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию поступили заявления от трех жительниц столицы в возрасте от 19 до 36 лет. Женщины сообщили, что, возвращаясь домой в районе Люблино, к ним сзади подходил неизвестный, хватал за шею и под угрозой физической расправы требовал перевести на карту денежные средства, либо отдать ему ювелирные украшения. Двум потерпевшим удалось оказать сопротивление, вырваться и убежать от злоумышленника. Третья потерпевшая перевела на счет подозреваемого небольшую сумму денег, после чего он скрылся в неизвестном направлении.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Совхозной улице. Установлено, что задержанный на протяжении вечера следил за женщинами для совершения противоправных деяний.По данным фактам следствием Отдела МВД России по району Люблино г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Сотрудники УВД по ЮВАО обращаются ко всем гражданам, которые пострадали от противоправных действий задержанных, незамедлительно сообщить в дежурную часть УВД по ЮВАО по телефону (495) 657-65-65, или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-группа УВД по ЮВАО(495) 709-18-18