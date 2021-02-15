В областном центре для движения транспорта перекрыли участок дороги на Луначарского - от улицы Меделеева до улицы Батурина.

В областном центре для движения транспорта перекрыли участок дороги на Луначарского - от улицы Меделеева до улицы Батурина.Сегодня утром там произошло повреждение трубопровода. На месте работают ремонтные бригады. ПОка ведутся земляные работы. Как сообщили в пресс-службе компании "Т плюс" , возможен дефект на разводящих сетях, ведущих к тепломагистрали. Подача горячей и холодной воды в дома не ограничена, отметили коммунальщики.Как сообщили в пресс-службе компании "Т плюс" , место повреждения обнаружено, теперь дефект предстоит устранить. Поэтому ремонтные работы продолжатся завтра с утра.