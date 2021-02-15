Пострадала внутренняя отделка авто.

В понедельник, 15 февраля, в 7:29 в МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. Во Владимире, на проспекте Ленина, у дома №47, горел автомобиль.На момент прибытия пожарных наблюдалось горение внутри иномарки. Сотрудники ведомства потушили пламя на площади в один квадратный метр.Как сообщает пресс-служба МЧС, погибших и пострадавших нет. Пострадала внутренняя отделка машины.К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники и 12 человек личного состава.Дознаватели выясняют причину пожара.