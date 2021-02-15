Владимирцы ссылались на отказ в кредитных каникулах и реструктуризации долга, а также на навязывание допуслуг.

В прошлом году жители Владимирской области 1786 раз пожаловались в Банк России по вопросам потребительских кредитов и ипотеке. В структурном разрезе 1147 обращений касались деятельности банков, 182 – страховых компаний, 164 – микрофинансовых организаций и 38 – на кредитные потребительские кооперативы.Жители региона ссылались на отказ в кредитных каникулах и реструктуризации долга, а также на навязывание допуслуг.В целом выросло количество жалоб на потребительские кредиты и ипотеку. Недостатков в работе страховщиков и микрофинансовых компаний владимирцы стало меньше.Добавим, что жители региона продолжают жаловаться на мошенничество, финансовые пирамиды, нелегальных форекс-дилеров и лжебанки.