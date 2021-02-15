Мораторий на плановые проверки бизнеса - отменён.

Во Владимирской области прокуратура сверстала план проверок на 2021 год. Сотрудники надзорного ведомства 2958 раз посетят предприятия и организации региона. Цифра почти в два раза больше, чем в 2020 году, когда в стране был объявлен мораторий на плановые проверки.«В рамках защиты прав предпринимателей в прошлом году было аннулировано 1779 плановых мероприятий», - напомнили в прокуратуре.При этом правоохранители не раз вставали на защиту бизнесменов в вопросе получения мер поддержки, заявленных в связи с пандемией Covid-19.Интересно, что в 2020 году отмечен рост обращений от торгово-промышленной палаты и омбудсмена по вопросам защиты прав предпринимателей. В «коронавирусном» году ведомством рассмотрено 71 заявление. Для сравнения, в 2019 их было всего 40. Удовлетворено – 18 жалоб.