Сейчас власти региона ищут подходящий земельный участок.

В Александровском районе планируют построить мусоросортирочный комплекс. Сейчас власти региона ищут подходящий земельный участок. Сообщила директор департамента природопользования Татьяна Клименко.Напомним, в районе складывается критическая ситуация. 19 января компания "Экоресурс" для приема отходов. Причина - экономическая, оказалось, что без московского мусора ее эксплуатировать невыгодно. А ввоз отходов из других регионов запрещен территориальной схемой.Департамент природопользования и окружающей среды администрации Владимирской области мусор из Александровского района вывозить на полигон у деревни Бабанино Петушинского района. Данная схема будет действовать до корректировки Территориальной схемы обращения с отходами. Однако власти Петушинского района - александровского мусора.