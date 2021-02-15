В декабре прошлого года фигурант незаконно срубил ели в местном лесу.
Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в значительном размере).
В декабре прошлого года сотрудниками ОГИБДД, находящимися на маршруте патрулирования, был остановлен мотоцикл, в коляске которого лежали ели. Соответствующих документов на перевозимый груз у мужчины не было.
В дальнейшем было установлено, что ели вырублены на одном из участков местного лесничества. Материальный ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, составил около 6500 рублей.
В настоящий момент уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.