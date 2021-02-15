В декабре прошлого года фигурант незаконно срубил ели в местном лесу.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в значительном размере).В декабре прошлого года сотрудниками ОГИБДД, находящимися на маршруте патрулирования, был остановлен мотоцикл, в коляске которого лежали ели. Соответствующих документов на перевозимый груз у мужчины не было.В дальнейшем было установлено, что ели вырублены на одном из участков местного лесничества. Материальный ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, составил около 6500 рублей.В настоящий момент уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.