× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/15-02-2021-v-grecii-pensioner-umer-cherez-vosem-minut-posle-vakcinacii.html" target="_blank">В Греции пенсионер умер через восемь минут после вакцинации</a> - В больнице города Ираклион спустя восемь минут после укола вакцины от коронавируса умер пожилой мужчина, передает . ПАциенту внезапно стало плохо в приемной. По дороге в реанимацию он уже ..