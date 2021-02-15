Такую задачу поставил глава региона Сергей Ситников.

В Костромской области по поручению губернатора Сергея Ситникова усилят контроль за эксплуатацией газового оборудования в жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.В последнее время газовщики часто сталкиваются с ситуациями, когда плиты и колонки устанавливается с нарушениями требований безопасности, что влечёт высокие риски и может привести к гибели людей.В регионе не только усилят контроль за эксплуатацией газового оборудования, но и проведут с костромичами разъяснительную работу на тему безопасного использования плит, колонок и котлов.«Неквалифицированное подключение приводит к серьезным проблемам. Прошу принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности людей», - подчеркнул глава региона.