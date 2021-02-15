В деревне Кузнечиха открылась раковая ферма.

Как сообщают коллеги из со ссылкой на администрацию Коврова, в деревне Кузнечиха открылась раковая ферма.Бизнес-идея начинающего фермера Надежды Сафроновой одобрена руководством области. На реализацию задумки она получила грант на 3 млн рублей, а Ковровский район предоставил участок земли.В помещении площадью 520 квадратных метров, где расположена ферма, проведена реконструкция, подведён водопровод. Для раков подготовлены ёмкости из полипропилена с циркуляцией воды, фильтрацией, обеззараживанием и насыщением её кислородом.Сообщается, что нп ферме можно выращивать 300-350 килограммов раков ежемесячно.