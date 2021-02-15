На место происшествия выехала оперативная группа спасателей МЧС.

На место происшествия выехала оперативная группа спасателей МЧС.На данный момент известно, что в здании по улице Советская, 14 находились пекарня, магазин обуви и другие торговые точки.Об обрушении сообщили очевидцы в пабликеОни высказали предположение, что якобы накануне там проводился ремонт. Но более вероятна версия, что всему виной накопившийся за время рекордного снегопада слой снега.О пострадавших сообщений нет. Информация уточняется.