В Муроме обрушилось здание магазина. ЧП произошло утром 14 февраля на улице Советская в доме №14. По информации МЧС, там обрушилась пристройка к зданию магазина. Она была построена из

В Муроме обрушилось здание магазина. ЧП произошло утром 14 февраля на улице Советская в доме №14. По информации МЧС, там обрушилась пристройка к зданию магазина. Она была построена из пеноблоков, кровля сделана из профлиста. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров, впрочем, никто не погиб и не пострадал. О причинах обрушения не сообщается. Известно, что в