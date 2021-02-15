В Муроме прокуроры помогли получить сироте положенную по закону квартиру. В надзорный орган обратилась местная жительница, которая в несовершеннолетнем возрасте осталась без родителей. На

В Муроме прокуроры помогли получить сироте положенную по закону квартиру. В надзорный орган обратилась местная жительница, которая в несовершеннолетнем возрасте осталась без родителей. На своё 18-летие от государства она должна была получить бесплатное жильё. Но, как установили в прокуратуре, местные власти квартиру девушке так и не дали. Надзорщики обратились в суд с требованием к администрации