До конца года проблема будет решена.

Во Владимирской области в 2021 году появятся два детских сада каждый на 108 мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.«Их построят во Владимире, в районе улицы Тихонравова, а также в микрорайоне «Коммунар». Половина мест – ясельные, для малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет», - уточнили в департаменте образования.В обладминистрации напоминают, что проблема очерёдности в дошкольных учреждениях Владимирской области практически решена.В настоящее время очередь сохраняется только в областном центре, в которой «стоит» 161 ребёнок до 3 лет.«С вводом двух новых зданий детских садов эта потребность будет полностью снята», - резюмировали в Белом доме.