Депутаты от ЛДПР выступили с предложением расширить перечень россиян, имеющих право на выплаты. Законопроект о материнском капитале внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Депутаты от ЛДПР выступили с предложением расширить перечень россиян, имеющих право на выплаты. Законопроект о материнском капитале внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента.Согласно документу, выплаты будут предусмотрены для женщин, которые родили или усыновили третьего ребенка после 1 января 2022 года, либо четвертого ребенка или последующих детей, если они ранее не воспользовались правом получения материнского капитала.Также на эту меру поддержки смогут рассчитывать российские мужчины, которые оказались единственными усыновителями третьего ребенка, четвертого и последующих детей. При этом отмечается, что решение об усыновлении должно вступить в силу с 1 января 2022 года.Один из авторов инициативы Ярослав Нилов рассказал, что новый законопроект будет распространяться на регионы, где наблюдается снижение рождаемости. Сюда относятся Воронежская, Смоленская, Ленинградская области, а также Мордовия. В этих регионах число детей в семьях наиболее низкое.В ходе Федерального послания в январе прошлого года президент России Владимир Путин предложил выплачивать материнский капитал парам при рождении первого ребенка. Глава страны уточнил, что на поддержку смогут рассчитывать те семьи, в которых пополнение произошло после 1 января 2020 года.Как сообщает РБК, в этом году российские семьи с первенцем могут рассчитывать на в размере 483 882 рублей, с двумя детьми – на 639 432 рубля. Если же пара получила уже деньги на первого ребенка, то на второго им выплатят 155 550 рублей.Отметим, что материнский капитал в России можно потратить на образование детей, улучшение жилищных условий, товары и услуги для детей-инвалидов. Также средства можно направить на формирование накопительной пенсии матери.