Эпидемиологическая обстановка в России постепенно стабилизируется. За прошедшие сутки оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 отчитался о 14 207 новых случаях.
<a href="https://33live.ru/novosti/15-02-2021-v-rossii-za-sutki-koronavirusom-zarazilis-142-tysyachi-chelovek.html" target="_blank">В России за сутки коронавирусом заразились 14,2 тысячи человек</a> - Эпидемиологическая обстановка в России постепенно стабилизируется. За прошедшие сутки оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 отчитался о 14 207 новых случаях.
[url=https://33live.ru/novosti/15-02-2021-v-rossii-za-sutki-koronavirusom-zarazilis-142-tysyachi-chelovek.html]В России за сутки коронавирусом заразились 14,2 тысячи человек[/url] - Эпидемиологическая обстановка в России постепенно стабилизируется. За прошедшие сутки оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 отчитался о 14 207 новых случаях.