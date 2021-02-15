В Самаре заместителя начальника регионального управления МВД поместили под стражу в рамках расследования уголовного дела о взятке, передает . Само преступление произошло еще в 2011 году. По ..

В Самаре заместителя начальника регионального управления МВД поместили под стражу в рамках расследования уголовного дела о взятке, передает . Само преступление произошло еще в 2011 году. По версии следствия, обвиняемый получил от некоего гражданина взятку в виде автомобиля ВАЗ-212140, взамен чего закрыл глаза на какое-то беззаконие.