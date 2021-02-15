Мэр областной столицы поблагодарил горожан за помощь в уборке снега.

Как сообщает мэрия Владимира, за выходные в областной столице выпало более половины месячной нормы снега.При этом по информации оперативного штаба, 12-14 февраля в городе не выявлено аварийных ситуаций с подачей жителям тепла, воды и света.В воскресенье, 14 февраля, на 13:00 в уборке города было привлечено более 330 сотрудников и 90 единиц техники «Центра управления городскими дорогами», а также почти 750 дворников и 50 единиц техники управляющих компаний.«ЦУГД переведён в круглосуточный режим работы. Коммунальщики расчищают не только основные улицы и проспекты с интенсивным движением, но и подходы к социальным объектам – школам, детсадам, медучреждениям», - уточнили в пресс-службе горадминистрации.Глава города Андрей Шохин горожан, которые вышли во дворы на расчистку сугробов:«Жители - не обязаны, но вышли и помогли своим дворникам, чтобы быстрее навести порядок во дворе. Спасибо родителям, которые прибирались на прогулочных площадках в детских садах. Хотя могли бы, как некоторые, сидеть в соцсетях и заявлять, что все пропало. Город в целом уже расчищен. Владимирцам, за помощь и понимание - искреннее спасибо».