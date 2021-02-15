В преддверии Дня вывода войск из Афганистана сотрудники пресс-службы УВД по ЮВАО побеседовали с ветераном органов внутренних дел майором милиции в отставке Андреем Колесниковым...

«Арена 112» - именно под этим позывным знают боевые товарищи майора милиции в отставке Андрея Колесникова, прошедшего войну в Афганистане.Каждый год все больше отделяет нас от афганских событий. Многие офицеры подразделений УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве принимали участие в военных событиях 1979-1989 гг., исполняя свой служебный долг за пределами Отечества. На афганской земле советские военнослужащие проявляли смелость, героизм, организованность и высокие морально-боевые качества, за что были удостоены высокими государственными наградами.В преддверии Дня вывода войск из Афганистана, который ежегодно отмечается 15 февраля, сотрудники пресс-службы УВД по ЮВАО побеседовали с ветераном органов внутренних дел майором милиции в отставке Андреем Колесниковым.После окончания Московского высшего общевойскового командного орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознамённого училища Андрей Николаевич был призван на службу в г. Панфилов Республики Казахстан, где был назначен командиром разведвзвода. И уже 20 марта 1984 года, когда ему исполнилось 25 лет, он пересек границу Афганистана. Местом его службы стал 177 мотострелковый полк.Андрей Колесников вспоминает, что это было непростым испытанием. Не было ни дня, чтоб не приходили вести о боевых потерях наших солдат, да и самому ему приходилось принимать решения, связанные с риском для жизни молодых бойцов, ведь должность командира разведывательного взвода к этому обязывает. Выполняя интернациональный долг перед Родиной, Андрей Николаевич и его коллеги практически ежедневно принимали участие в боевых операциях, проявляли мужество и героизм, защищая мирное население Афганистана.В мае 1984 года, буквально через пару месяцев, он был назначен командиром роты 177 мотострелкового полка. На тот момент действующий командир получил серьезные ранения в бою, от которых скончался. Командир полка связался с Андреем Колесниковым по радиостанции и задал один вопрос: «Справишься?» - Ответ был очевиден.С этого момента события стремительно менялись одно за другим. «Жизнь, как нарасхват», - вспоминает Андрей Николаевич, - «Самолеты, машины БТП, ракеты, свист обстрелов…. Мы занимались войной».177 мотострелковый полк стоял на охране и обороне стратегически важного маршрута от Кабула до Хайратона, где расположен горный серпантин. Андрей Колесников вспоминает, что зимой 1984 года он принимал участие в событиях, которые произошли недалеко от кишлака Офьяни-Шариф:«Перед нашей ротой стояла боевая задача – пресечь выход моджахедов из зеленой зоны, а их там было более двух тысяч человек. Наши бойцы стояли как раз на пути их отхода. Ночью мы выдвинулись на место. Нас с «духами» разделял мост, расположенный через арык. Чтобы информация не просочилась, в целях конспирации, мы оставили машины БТР на отдалении и, воспользовавшись деревянными лестницами, которые заранее взяли с собой, перебрались на другой берег, где выбрали удачное место для засады. Когда разведывательный отряд моджахедов подошел к мосту, завязался неравный бой. Нас 20, а их – 27. В результате проявленного героизма наших солдат отряд противников был разгромлен. Нами было ликвидировано 19 «духов», среди которых их главарь и один иностранный наемник. Под утро, когда расцвело, мы собрали множество трофеев – это документы, где была указана численность отряда противников, их дислокация и маршруты передвижения. Кроме того, в бумагах мы обнаружили списки, сколько наших солдат было убито и кому сколько положено за это оплата. Командный состав 177 мотострелковой дивизии высоко оценил подвиг роты».За проявленный героизм Андрей Николаевич был удостоен Ордена Красной Звезды.Служба в Афганистане для Андрея Колесникова продлилась до апреля 1986 года. За это время было проведено множество операций. Бои проходили практически на всей территории народной Республики. Ежедневно их поднимали по тревоге, и снова в бой. Андрей Николаевич был удостоен множества наград, среди которых медаль «За отвагу».А дальше началась мирная жизнь. После Афганистана ветеран длительное время служил в Белоруссии командиром разведроты, а потом стал начальником разведки полка. В 1994 году вернулся в Москву и с 1995 года поступил на службу в органы внутренних дел. В 1999 году он был назначен на должность заместителя начальника ОВД Марьинский парк - начальника паспортного стола.На службе он встретил свою супругу, с которой в настоящее время воспитывает 14-летнюю дочь. Старшая дочь Андрея Николаевича живет отдельно, ей 27.Сегодня Андрей Колесников передает свой опыт молодым офицерам. Нынешнему поколению есть на кого равняться и с кого брать пример. Эстафету мужества продолжают действующие сотрудники. Так должно быть всегда.Коллектив УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве поздравляет ветеранов с этой значимой датой - Днем вывода войск из Афганистана. Желает крепкого здоровья, семейного благополучия, домашнего уюта и тепла.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18