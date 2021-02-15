В России будет открыта Лаборатория физики программируемых функциональных материалов под руководством нобелевского лауреата Константина Новоселова. Проект прорабатывался с лета 2020 года и будет направлен на создание уникальных структур на основе двумерных материалов, в том числе графена, с заранее программируемыми свойствами, не встречающимися в природе. А уже на их основе планируется создание сверхчувствительных сенсоров нового поколения, которые можно будет использовать для исследования мозга.

В России будет открыта Лаборатория физики программируемых функциональных материалов под руководством нобелевского лауреата Константина Новоселова. Проект прорабатывался с лета 2020 года и будет направлен на создание уникальных структур на основе двумерных материалов, в том числе графена, с заранее программируемыми свойствами, не встречающимися в природе. А уже на их основе планируется создание сверхчувствительных сенсоров нового поколения, которые можно будет использовать для исследования мозга.Ее функционирование в течение 5 ближайших лет стало возможным благодаря действиям основателя "Интерроса" Владимира Потанина – на прошлой неделе он направил 500 млн рублей на создание этой лаборатории на базе МФТИ.Как отметил бизнесмен в своей в газете "Ведомости", исследования позволят дать новый взгляд на то, как действуют нейронные связи."Одним из свойств двумерных материалов, которые разрабатывает Новоселов, является способность имитировать работу человеческого мозга. В отдаленном будущем прикладное значение этих исследований в том, что, к примеру, компьютер, основанный на нейронных связях, – сегодня это звучит все еще футуристически – будет способен решать задачи совершенно другого качества, которые классическому или квантовому компьютеру не под силу. В частности, в той области искусственного интеллекта, которая сейчас называется машинным обучением, как раз изучение нейронных связей человеческого мозга позволяет рассчитывать на создание компьютеров, основанных на принципе его действия" – отметил Владимир Потанин.Лаборатория станет первым проектом Центра изучения мозга и сознания под руководством российского ученого, работающего в области фундаментальной физики, профессора, члена-корреспондента РАН Тагира Аушева.Работа Центра направлена на получение фундаментальных знаний о человеческом мозге и природе сознания. Сейчас это одно из самых актуальных направлений науки на стыке физики и математики, биологии и психологии, нанотехнологий и разработки новых материалов, разработки и развития сопутствующих технологий, многих других дисциплин.