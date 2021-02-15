Телеведущий Владимир Соловьев не успел провести свою первую трансляцию в новой социальной сети Clubhouse как был забанен, передает . По предварительной версии, блокировка ведущего произошла ..

Телеведущий Владимир Соловьев не успел провести свою первую трансляцию в новой социальной сети Clubhouse как был забанен, передает . По предварительной версии, блокировка ведущего произошла автоматически после массовой жалобы пользователей. Сам Соловьев в ответ на это иронично поинтересовался, кто написал четыре миллиона доносов.