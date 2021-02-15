За минувшие выходные во Владимире выпало более половины месячной нормы снега. Успешно ли коммунальные службы справились с расчисткой сугробов? -Скажите, Вы давно откапываетесь? – Мы? С

За минувшие выходные во Владимире выпало более половины месячной нормы снега. Успешно ли коммунальные службы справились с расчисткой сугробов? -Скажите, Вы давно откапываетесь? – Мы? С утра. С 7. В 7 часов начали откапываться. Настоящую зиму ждали? Она пришла: морозная, снежная. В ночь с 12 на 13 февраля город занесло так, что выехать из дворов