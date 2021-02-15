Проработкой мер и расчетом необходимого бюджетного финансирования займутся Минэкономразвития, Минфин и ФНС совместно с ЦБ и Корпорацией МСП.
Правительство сформировало новый пакет поддержки бизнеса. Он направлен, прежде всего, на сохранение занятости, сообщают «».
По данным издания, в него вошли пять видов поддержки:
- перезапуск программы кредитования бизнеса
на выплату зарплат по нулевой ставке;
- снижение стоимости льготных кредитов для малого и среднего бизнеса за счет субсидий банкам при условии найма дополнительного персонала (увеличение штата на 10% к декабрю 2021 года);
- списание задолженности по налогам и страховым взносам для малого и среднего предпринимательства из наименее восстановившихся отраслей;
- замораживание кадастровой стоимости офисов, торговых объектов, точек общепита и бытового обслуживания на уровне 2020 года;
- переходный налоговый режим для предприятий, которые уже не могут работать по упрощенной системе, но для которых переход на общие правила болезнен и сказывается на ведении бизнеса.
Проработкой мер и расчетом необходимого бюджетного финансирования займутся Минэкономразвития, Минфин и ФНС совместно с ЦБ и Корпорацией МСП. Срок ведомствам был поставлен до 1 марта.