Проработкой мер и расчетом необходимого бюджетного финансирования займутся Минэкономразвития, Минфин и ФНС совместно с ЦБ и Корпорацией МСП.

Правительство сформировало новый пакет поддержки бизнеса. Он направлен, прежде всего, на сохранение занятости, сообщают «».По данным издания, в него вошли пять видов поддержки:- перезапуск программы кредитования бизнесана выплату зарплат по нулевой ставке;- снижение стоимости льготных кредитов для малого и среднего бизнеса за счет субсидий банкам при условии найма дополнительного персонала (увеличение штата на 10% к декабрю 2021 года);- списание задолженности по налогам и страховым взносам для малого и среднего предпринимательства из наименее восстановившихся отраслей;- замораживание кадастровой стоимости офисов, торговых объектов, точек общепита и бытового обслуживания на уровне 2020 года;- переходный налоговый режим для предприятий, которые уже не могут работать по упрощенной системе, но для которых переход на общие правила болезнен и сказывается на ведении бизнеса.Проработкой мер и расчетом необходимого бюджетного финансирования займутся Минэкономразвития, Минфин и ФНС совместно с ЦБ и Корпорацией МСП. Срок ведомствам был поставлен до 1 марта.