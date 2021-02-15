Социально значимые объекты оказались завалены снегом – в буквальном смысле. На помощь пришли сотрудники МЧС. Например, они вышли спасать от снежного плена Владимирский детский дом имени

Социально значимые объекты оказались завалены снегом – в буквальном смысле. На помощь пришли сотрудники МЧС. Например, они вышли спасать от снежного плена Владимирский детский дом имени Карла Либкнехта. Площадки, веранды, дорожки детского дома на улице Соколова-Соколенка – буквально завалены снегом. Воспитатели и их подопечные сами справиться не могли. На помощь пришли спасатели. Вооружившись лопатами, сотрудники