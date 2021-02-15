Большинство управляющих организаций ответственно подошли к своей работе.

Администрация Владимира требует от управляющих организаций оперативной и качественной уборки снега во дворах домов. Кроме того, УК должны вести очистку кровель домов от снега и наледи, удалять образовавшиеся сосульки.Замначальника управления ЖКХ сообщил, что большинство управляющих организаций ответственно подошли к своей работе. Михаил Поваров отметил, что сегодня пройдет очередной мониторинг содержания и благоустройства городских объектов и территорий. В отношении управляющих организаций, работа которых ведется с недостатками, будут подготовлены материалы для передачи в административную комиссию для привлечения к ответственности.Сообщения о недостатках в работе управляющих компаний в управление ЖКХ поступают по результатам мониторинга соцсетей, сообщений жителей на «горячую линию», в результате собственного мониторинга и через интернет-портал «Владимир — это мы». На портале можно сообщить о проблеме и увидеть отчет о ее решении. По состоянию на 11.00 15 февраля, из 8924 обращений жителей выполнено 8892 заявки. 32 заявки находятся в работе.Администрация Владимира напоминает: уборка снега станет гораздо более качественной, если неправильно припаркованные или брошенные машины во дворах многоквартирных домов не будут создавать помех работе снегоуборочной техники.В городском управлении ЖКХ работает «горячая линия», на которую можно пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий МКД управляющими компаниями. Ее телефон: 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочиедни.По вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49, а также в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.