Большинство управляющих организаций ответственно подошли к своей работе.
Администрация Владимира требует от управляющих организаций оперативной и качественной уборки снега во дворах домов. Кроме того, УК должны вести очистку кровель домов от снега и наледи, удалять образовавшиеся сосульки.
Замначальника управления ЖКХ сообщил, что большинство управляющих организаций ответственно подошли к своей работе. Михаил Поваров отметил, что сегодня пройдет очередной мониторинг содержания и благоустройства городских объектов и территорий. В отношении управляющих организаций, работа которых ведется с недостатками, будут подготовлены материалы для передачи в административную комиссию для привлечения к ответственности.
Сообщения о недостатках в работе управляющих компаний в управление ЖКХ поступают по результатам мониторинга соцсетей, сообщений жителей на «горячую линию», в результате собственного мониторинга и через интернет-портал «Владимир — это мы». На портале можно сообщить о проблеме и увидеть отчет о ее решении. По состоянию на 11.00 15 февраля, из 8924 обращений жителей выполнено 8892 заявки. 32 заявки находятся в работе.
Администрация Владимира напоминает: уборка снега станет гораздо более качественной, если неправильно припаркованные или брошенные машины во дворах многоквартирных домов не будут создавать помех работе снегоуборочной техники.
В городском управлении ЖКХ работает «горячая линия», на которую можно пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий МКД управляющими компаниями. Ее телефон: 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие
дни.
По вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49, а также в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.