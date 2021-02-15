Из-за порыва на теплосети во Владимире оказалась перекрыта улица Луначарского. Ранним утром энергетики обнаружили на дороге провал. Для поисков дефекта на теплотрассе было принято решение

Из-за порыва на теплосети во Владимире оказалась перекрыта улица Луначарского. Ранним утром энергетики обнаружили на дороге провал. Для поисков дефекта на теплотрассе было принято решение перекрыть улицу Луначарского. Копать энергетики начали в районе дома №13. В компании “Т плюс” нам рассказали, что дефект теплотрассы незначительный и произошёл не на основной магистрали, так что ни одного