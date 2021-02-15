В «Вести Владимир» продолжают поступать жалобы по другим адресам областного центра.

В «Вести Владимир» продолжают поступать жалобы по другим адресам областного центра. На улице Батурина в местах с высокой проходимостью и во дворах завалы снега. Хотя, транспортные магистрали расчищены очень хорошо.-Во Владимире можно объявлять конкурс на самого ленивого дворника.С такими словами к нам в редакцию обратились обеспокоенные владимирцы. Дворники не успевают чистить тротуары, в лучшем случае лопатами делают широкую колею. Но чаще люди сами протаптывают тропы и буксуют в сугробах.А как обстоят дела у вас во дворе? Поделитесь с нами — присылайте свои рассказы, фото и видео в редакцию через WhatsApp (+7 919 019 62 62)