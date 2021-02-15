В «Вести Владимир» продолжают поступать жалобы по другим адресам областного центра.
В «Вести Владимир» продолжают поступать жалобы по другим адресам областного центра. На улице Батурина в местах с высокой проходимостью и во дворах завалы снега. Хотя, транспортные магистрали расчищены очень хорошо.
-Во Владимире можно объявлять конкурс на самого ленивого дворника.
С такими словами к нам в редакцию обратились обеспокоенные владимирцы. Дворники не успевают чистить тротуары, в лучшем случае лопатами делают широкую колею. Но чаще люди сами протаптывают тропы и буксуют в сугробах.
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