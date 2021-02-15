Около половины восьмого утра загорелся автомобиль у дома №47 на проспекте Ленина.

Во Владимиреоколополовинывосьмогоутра загорелся автомобиль у дома №47 на проспектеЛенина. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение внутри автомобиля. Пожарные не дали огню распространиться на весь автомобиль и ликвидировали пожар на площади 1 кв. м. Погибших и пострадавших нет. В результате пожара пострадала внутренняя отделка автомобиля. К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники, 12 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.