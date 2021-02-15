Ещё до начала метели все 47 управляющих компаний во Владимире получили от администрации предостережение о необходимости чистить снег во дворах.

Ещё до начала метели все 47 управляющих компаний во Владимире получили от администрации предостережение о необходимости во дворах.«Большинство организаций ответственно подошли к своей работе. Уборку снега на придомовых территориях ведут 32 единицы техники и 611 дворников», - отметил заместитель начальника управления ЖКХ Михаил Поваров.Напоминаем, что сообщения о недостатках в работе «управляшек» можно сообщать через интернет-портал . На сайте можно сообщить о проблеме и увидеть отчёт о её решении.По состоянию на 15 февраля, из 8924 жалоб жителей выполнено 8892 обращения. Ещё 32 заявки находятся в работе.