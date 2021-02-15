Жильцы дома 187 «А» по улице Лакина во Владимире возмущены. Управляющая компания превратила их двор в свалку снега. Снег здесь хоть и приезжают разгребать, но оставляют прямо по бокам проезжей

Жильцы дома 187 «А» по улице Лакина во Владимире возмущены. Управляющая компания превратила их двор в свалку снега. Снег здесь хоть и приезжают разгребать, но оставляют прямо по бокам проезжей части. Александра Королькова, жительница дома №189 И это ЖРЭУ номер 8 не убирает соответственно снег. Трактор проедет, раскидает налево-направо, к дому навалил, к мусорнице навалил