У 11 женщин выявлены злокачественные новообразования.

Почти 3700 пациенток из Владимирской области прошли бесплатную диагностику онкологических заболеваний в медцентре «Белая Роза». Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.Медицинское учреждение открыто с июля 2020 года» и занимается ранним выявлением и профилактикой рака репродуктивной системы и молочных желёз.«Онкоскрининг доступен абсолютно бесплатно по полису ОМС. Его прошли уже 3680 пациенток со всего региона. Проведено более 2600 маммографий. У 11 женщин выявлены злокачественные новообразования», - поделилась главный медучреждения Анастасия Фарсобина.Все пациентки направлены на дообследование в Областной клинический онкологический диспансер и центры амбулаторной онкопомощи.«Кроме того, у 618 женщин выявлены заболевания органов малого таза, а также другие виды патологии репродуктивной системы и молочных желёз, среди которых есть и предраковые заболевания», – подчеркнула Анастасия Фарсобина.В центрах предусмотрено оказание психологической помощи пациенткам с подозрением на рак, а также патронаж и другие виды поддержки нуждающихся в дальнейшем обследовании или лечении.