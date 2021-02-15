Ущерб оценён в 6500 рублей.

В Гороховецком районе в декабре 2020 года инспекторы ГИБДД задержали 65-летнего пенсионера. Мужчину обвиняют в незаконной рубке леса в значительном размере.Во время патрулирования госавтоинспекторы остановили мотоцикл, в коляске которого лежали ели. Документов на хвойные деревья пенсионера не было.Выяснилось, что он вырубил «добычу» на одном из участков лесничества. Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, ущерб оценён в 6500 рублей.В настоящее время дело передано в суд на рассмотрение.