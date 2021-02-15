На два меньше, чем накануне. По суточному приросту заболевших мы откатились к началу декабря. Общее количество заражённых теперь 25 693. В лидерах антирейтинга по-прежнему Владимир (+ 39

На два меньше, чем накануне. По суточному приросту заболевших мы откатились к началу декабря. Общее количество заражённых теперь 25 693. В лидерах антирейтинга по-прежнему Владимир (+ 39 заболевших за сутки). Второе место у Мурома (17 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Гусь-Хрустальный (16 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 5 644