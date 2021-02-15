Уже 774 человека скончались от коронавируса за все время пандемии.

Во Владимирской области продолжает пополняться сводка летальных случаев, вызванных новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки умерли еще 7 человек.По данным федерального сайта «стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 25 693 жителей. За последние 24 часа – у 141 владимирца.Вылечились за все время 22 726 человек, за сутки выздоровел 131 пациент. Уже 774 человека скончались от коронавируса за все время пандемии.