Блогер Алексей Навальный на суде по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны проявил цинизм по отношению к человеку, который жертвовал жизнью, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Хамское поведение должно заставить сторонников блогера задуматься о его дальнейшей поддержке, отметил председатель ГД.
Блогер Алексей Навальный на суде по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны проявил цинизм по отношению к человеку, который жертвовал жизнью, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Хамское поведение должно заставить сторонников блогера задуматься о его дальнейшей поддержке, отметил председатель ГД.
"Какое бы решение суд ни принял, очевидно, что сам Навальный считает такое поведение нормой… Тот, кто из него сотворил кумира, возможно, после этого поведения задумается", – подчеркнул Володин.
По словам спикера, очевидно, что блогер ведет себя "как последний негодяй". Десять раз стоит подумать, следует ли поддерживать такого человека, добавил председатель ГД.
Навальный оказался не только инструментом в руках зарубежных стран и их спецслужб, но и подлым человеком, считает Володин. У блогера нет уважения к старшим, он цинично себя ведет по отношению к человеку, который жертвовал жизнью ради спасения страны, возмутился спикер Госдумы.
Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко олицетворяет всех, кто воевал и погиб, резюмировал председатель Государственной Думы.
Напомним, что в июне прошлого года Следственный комитет возбудил против Навального уголовное дело по обвинению в клевете на ветерана Великой Отечественной, который снялся в ролике в поддержку поправок к Конституции. Участников съемок блогер назвал "позором страны" и "предателями".