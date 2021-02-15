В 2020 г. ВТБ Лизинг вышел в четыре новые географические локации.

В 2020 г. ВТБ Лизинг вышел в четыре новые географические локации. Официальные представительства компании появились в Костроме, Якутске, Стерлитамаке и Старом Осколе. В планах на 2021 г. – дальнейшее расширение территории присутствия компании. Сегодня ее подразделения есть в 61 городе России, а также в Белоруссии, Ирландии и на Кипре.Основные объемы в новом бизнесе ВТБ Лизинг сейчас приходятся на Центральный федеральный округ: 63% по итогам 2020 г. Второе место по объемам передаваемого имущества делят Приволжский и Северо-Западный федеральные округа – по 9%, третье – Южный и Сибирский ФО – по 5%, далее – Уральский ФО (4%), Дальневосточный ФО (1%), Северо-Кавказский (1%). Доля нового бизнеса за пределами Российской Федерации у компании в 2020 г. составила 1%.«Мы ставим перед собой задачи наращивания объемов продаж в регионах и в этих целях будем в 2021 г. интенсифицировать работу на местах. Основная доля наших объемов в регионах приходится на автолизинг – порядка 70% по итогам 2020 г. Но мы предлагаем всю линейку своих продуктов региональному бизнесу: все виды транспорта, спецтехнику, машиностроительное, металлообрабатывающее, металлургическое, телекоммуникационное оборудование, технику для нефте- и газодобычи и переработки, компьютеры и оргтехнику. Рассказываем бизнесу о тех преимуществах, которые дает лизинг в сравнении с другими инструментами финансирования инвестпроектов и программ модернизации. Компания также предлагает эффективные решения по снижению долговой нагрузки: например, сделки в логике долгосрочной аренды», - отметил коммерческий директор ГК ВТБ Лизинг Евгений Татаринов.