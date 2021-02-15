В январе 2021 г. клиенты ВТБ совершили 5,75 млн переводов на 34 млрд рублей в рамках Системы быстрых платежей.

В январе 2021 г. клиенты ВТБ совершили 5,75 млн переводов на 34 млрд рублей в рамках Системы быстрых платежей. Это в десятки раз превышает результаты января 2020 года и практически сопоставимо с данными рекордного пока декабря. С 18 января ВТБ значительно увеличил лимиты на переводы в СБП, установив лимит за разовую операцию в размере 150 тыс. рублей.«Спрос наших клиентов на переводы в рамках СБП растет с каждым месяцем. Даже традиционно «низкий» с точки зрения потребительской активности январь показал схожие результаты с «пиковым» декабрем – почти 6 млн операций. Сервис постоянно расширяет свою аудиторию, сегодня в ВТБ уже треть всех переводов пользователи совершают через СБП. Один из ключевых факторов роста – это повышенные лимиты, которые мы установили для клиентов ВТБ в начале года, что значительно увеличило популярность сервиса у населения. Мы уверены, что СБП с каждым месяцем будет пользоваться все большее и большее число клиентов российских банков», – комментирует Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.За 2020 год число пользователей СБП в ВТБ выросло в 7 раз, превысив 2,5 млн человек. Рекордным месяцем по объему операций стал декабрь, когда клиенты совершили 6,3 млн исходящих переводов на 38 млрд рублей. По сравнению с ноябрем спрос на СБП вырос у клиентов ВТБ в 1,5 раза, а с начала года – почти в 20 раз. Средний чек переводов в СБП составляет около 6 тыс. рублей.ВТБ активно развивает функционал в рамках Системы быстрых платежей для своих клиентов. С 18 января ВТБ значительно увеличил лимиты на переводы в СБП. В настоящее время максимальная сумма для клиентов ВТБ составляет 150 тыс. рублей за одну операцию, ежемесячный лимит — 2 млн рублей. Переводы на сумму до 100 тыс. рублей в месяц проводятся бесплатно, на операции свыше 100 тыс. рублей в месяц взимается комиссия 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей за одну операцию.