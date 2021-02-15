С этого года будет предоставляться субсидия на поддержку производства предприятиям хлебопекарной промышленности и производителям муки.

С этого года будет предоставляться субсидия на поддержку производства предприятиям хлебопекарной промышленности и производителям муки.Такая информация прозвучала на минувшем заседании Совета по аграрной политике при губернаторе Владимирской области.При том, что числе крупнейших достижений аграриев Владимирской области – рекордный урожай зерна и зернобобовых. Сельхозорганизации и крестьянские (фермерские) хозяйства произвели, по предварительным подсчётам, более 249 тыс. тонн зерна – на 74,8 тыс. тонн больше, чем в 2019 году. Такого урожая не было более 20 последних лет, отмечают специалисты.Кроме того, владимирские аграрии активно пользуются косвенными мерами поддержки: льготным лизингом, особыми условиями по кредитам и т.д. На 2021 год на господдержку сельскохозяйственного производства предусмотрено 1 млрд 211 млн рублей (579,3 млн рублей из федерального бюджета и 632,04 млн рублей – из областного). Внедряются новые виды государственной поддержки. Например, в рамках "стимулирующей субсидии" – предоставление гранта "Агропрогресс", это направление приходит на смену гранту "Агростартап". В 2021 году размер грантовой поддержки по этому направлению составит 8 млн рублей. Ещё одна новая форма – возмещение части затрат на строительство животноводческих комплексов (в 2021 году на неё предусмотрено 96 млн рублей).Другая новая субсидия – на компенсацию первоначального взноса по лизингу АО "Владагролизинг".Всего же в 2020 году на развитие агропромышленного комплекса Владимирской области в рамках госпрограммы было направлено почти 1,5 млрд рублей