За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 36 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 4 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано одно происшествие. Полицейскими оформлено 574 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 66 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Собинский район:По предварительной информации, 8 февраля 2021 г. около 15:30 в г. Собинка на ул. Ленина у д. 17 водитель автомобиля «Иран–Ходро» 1978 г.р. допустил наезд на пешехода 1959 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход направлен на амбулаторное лечение.г. Владимир:По предварительной информации, 9 февраля 2021 г. около 14:15 в г. Владимире на ул. Горького у д.58 водитель автобуса «ЛИАЗ» 1967 г.р. при начале движения от остановки общественного транспорта допустил падение пассажира 1958 г.р. В результате ДТП пассажир направлен на амбулаторное лечение.г. Владимир:По предварительной информации, 12 февраля 2021 г. около 13:00 на 178 км автодороги М – 7 «Волга» водитель автомобиля «Хендай» 1986 г.р. не справился с управлением, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Ниссан» под управлением водителя 1983 г.р., автомобилем «ВАЗ» под управлением водителя 1980 г.р., и автомобилем «Ивеко» с полуприцепом «Ролфо» под управлением водителя 1952 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, водитель автомобиля «Ниссан» госпитализирован, пассажир автомобиля «ВАЗ» 1982 г.р. направлен на амбулаторное лечение.Муромский район:По предварительной информации, 10 февраля 2021 г. около 15:00 на 81 км автодороги «Касимов-Муром-Нижний Новгород» водитель автомобиля «Нива» 1972 г.р. выехал за пределы проезжей части дороги, где совершил наезд на стоящего на обочине пешехода 1983 г.р. В результате ДТП пешеход госпитализирован.Суздальский район:По предварительной информации, 11 февраля 2021 г. около 14:10 на 249 км автодороги Р-132 «Золотое Кольцо» водитель автомобиля «Киа» 1991 г.р. при выезде на главную дорогу допустил столкновение с автомобилем «МАН» под управлением водителя 1982 г.р., после чего автомобиль «Ман» допустил съезд в левый по ходу движения кювет. В результате ДТП водитель автомобиля «МАН» направлен на амбулаторное лечение, водитель и пассажир 1961 г.р. автомобиля «Киа» направлены на амбулаторное лечение.Юрьев – Польский район:По предварительной информации, 13 февраля 2021 г. около 17:50 в г. Юрьев – Польский на ул. Перфильева у д.73 водитель автомобиля «ГАЗ» 1960 г.р. не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги, где совершил наезд на пешехода 1985 г.р. В результате ДТП пешеход направлен на амбулаторное лечение.Ковровский район:По предварительной информации, 14 февраля 2021 г. около 09:20 на 237 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Тойота» 1983 г.р. допустил наезд на стоящий на парковке автомобиль «ДАФ» с полуприцепом «КЁГЕЛЬ» под управлением водителя 1984 г.р. В результате ДТП водитель и двое пассажиров, 1949 г.р. и 1956г.р., автомобиля «Тойота» направлены на амбулаторное лечение.