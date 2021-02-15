ДТП произошли в Собинке, Юрьеве-Польском и Муромском районе.

По данным пресс-службы регионального УМВД, за минувшую неделю на дорогах региона пострадали три пешехода. ДТП произошли в Собинке, Юрьеве-Польском и Муромском районе.8 февраля в Собинке на улице Ленина водитель автомобиля «Иран–Ходро» сбил пешехода 1959 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход направлен на амбулаторное лечение.10 февраля на 81 км автодороги «Касимов-Муром-Нижний Новгород» водитель «Нивы» выехал за пределы проезжей части дороги, где совершил наезд на стоящего на обочине пешехода 1983 г.р. В результате ДТП пешеход госпитализирован.13 февраля в Юрьеве–Польском на улице Перфильеваводитель автомобиля «ГАЗ» не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги, где совершил наезд на пешехода 1985 г.р. В результате ДТП пешеход направлен на амбулаторное лечение.Всего за прошедшую неделю на территории области зарегистрировано 25 ДТП с пострадавшими, в которых 2 человека погибли и 36 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 4 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано одно происшествие.