Всего с начала пандемии коронавирус диагностирован у 25 693 жителей региона.

По информации Роспотребнадзора на 15 февраля, во Владимирской области подтверждён 141 новый случай заражения коронавирусом.Во Владимире выявлено 39 заболевших Covid-19. Ещё 17 человек подхватили опасную болезнь в Муромском, 16 - в Гусь-Хрустальном, 10 - в Ковровском, 9 - в Петушинском, по 8 - в Суздальском, Кольчугинском, Александровском и Киржачском районах. Шесть человек заболели ковидом в Собинском, 3 - в Меленковском, по 2 - в Судогодском, Юрьев-Польском и Селивановском районах. По одному инфицированному выявлено в Гороховецком и Камешковском районах, а также в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии коронавирус диагностирован у 25 693 жителей региона.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.