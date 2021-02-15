Дорогу в деревню Владимировка до сих пор не почистили, администрация района бездействует.

В снежной блокаде.Жители Владимирской области массово жалуются в соцсетях на нечищенные дороги. В паблике "Подслушано во Владимире" появилось сообщение от жителей деревни Владимировка. Она находится на территории Собинского района.Жители жалуются на то, что дорогу в деревню до сих пор не почистили, администрация района бездействует.«В деревне Владимировка, которая рядом с Энергетиком, до сих пор не чищена дорога. Снега выше колена. Добраться можно только пешком, а ведь там же тоже люди живут», - негодуют жители.Напомним, что еще в пятницу. Такая не только автомобилистов. Местами в снегу тонут не только машины, но и люди. Жители областного центра выходили во дворы .14 февраля утром на 145 км трассы М7 «Волга» в Собинском районе . Водитель автобуса погиб, двое из его пассажиров получили телесные повреждения.