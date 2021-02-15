В своем письме на имя руководства женщина сказала: «Я попала в ДТП и в автомобиле со мной находился ребенок с проблемами в здоровье. Инспектор, узнав об этом, оперативно оказал помощь»...

Жительница Северного округа столицы выразила слова благодарности сотруднику ГИБДД САО г. Москвы за неравнодушие и оперативность в оформлении ДТП.В ГУ МВД России по г. Москве поступило обращение 30-летней жительницы Северного округа, в котором она выразила благодарность старшему инспектору дорожно-патрульной службы ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО старшему лейтенанту полиции Платонову Константину. В своем письме на имя руководства женщина сказала: «Я попала в ДТП и в автомобиле со мной находился ребенок с проблемами в здоровье. Инспектор, узнав об этом, оперативно оказал помощь».Константин Платонов, находясь на маршруте патрулирования, получив информацию от дежурного о дорожно-транспортном происшествии на Селигерской улице, произошедшем при участии женщины-водителя, незамедлительно проследовал на место происшествия. Женщина сообщила, что в салоне автомобиля находится ее ребенок, которому требуется срочная медицинская помощь, не связанная с ДТП. На момент поступления сообщения о происшествии имелась информация уже о нескольких происшествиях, произошедших на маршруте патрулирования инспектора ДПС. Старший лейтенант созвонился с женщиной-водителем, заявившей о происшествии, и установил, что ее ребенку срочно требуется помощь. Он незамедлительно проследовал к месту аварии и оформил ДТП в кратчайшие сроки. Оперативные действия сотрудника ГИБДД помогли сохранить здоровье ребенка и спокойствие мамы.Женщина высказала огромную благодарность полицейскому, а также передала слова благодарности руководству «за таких ответственных сотрудников» и пожелала, чтобы таких полицейских было больше.На сегодняшний день руководством УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве рассматривается вопрос о поощрении инспектора ГИБДД.Напоминаем, что все участники дорожного движения всегда могут обратиться за помощью к сотрудникам полиции!Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-28