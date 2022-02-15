В Юрьев-польском районе Владимирской области судебные приставы отыскали должника по алиментам и...

В Юрьев-польском районе Владимирской области судебные приставы отыскали должника по алиментам и наложили на него запрет на совершение действий по регистрации права собственности. Местный житель накопил задолженность перед своим сыном в размере более 230 тысяч рублей.Как сообщает пресс-служба Судебных приставов Владимирской области, 30-летний житель Владимирской области уклонялся от исполнения родительских обязанностей, скрываясь от бывшей жены и представителей закона. После развода супругов несовершеннолетний мальчик остался с матерью, а отца суд обязал ежемесячно платить алименты в размере ¼ от заработной платы и иных доходов. Найти горе-отца удалось в Санкт-Петербурге.Чтобы убедить должника в необходимости заботиться о несовершеннолетнем ребенке, судебные приставы предприняли комплекс мер, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве. Так было установлено, что мужчина является владельцем трехкомнатной квартиры. В итоге судебный пристав наложил запрет на совершение регистрационных действий, действий по исключению из госреестра, а также регистрации ограничений и обременений в отношении имущества. Кроме этого должника ограничили в праве выезда за границу.Мужчина обратился в районное отделение судебных приставов с просьбой отменить ограничительную меру, так как у него намечена сделка по продаже находящейся в его собственности квартиры. Судебный пристав-исполнитель разъяснил должнику, что запрет может быть снят только в случае полной оплаты задолженности по исполнительным документам. После чего гражданин погасил всю сумму долга, включая исполнительский сбор.На сегодняшний день денежные средства в полном объеме перечислены взыскателю на содержание ребенка, ограничения с гражданина сняты, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.Управление ФССП России по Владимирской области напоминает должникам по алиментным обязательствам, что за неуплату алиментов, предусмотрена уголовная ответственность по ч.1 ст. 157 Уголовного Кодекса Российской Федерации.Фото: https://pixabay.com/ru/