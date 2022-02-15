Приговор в законную силу пока не вступил.

Бывший директор Собинского психоневрологического интерната получила условный срок за хищение бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Владимирского областного суда.Женщина занималась систематическими закупками товаров для нужд учреждения, после чего предоставляла в бухгалтерию фиктивные платежные документы, в которых завышала реальную стоимость товара. Причинённый ущерб оценили в 560 тысяч 570 рублей.«Подсудимая частично признала свою вину, пояснив, что допускала нарушение правил финансово-хозяйственной деятельности, но деньги не присваивала», - уточнили в облсуде.Однако доказательства, представленные гособвинением, говорили об обратном. В результате экс-руководителя приговорили к трём годам условно с аналогичным испытательным сроком и с лишением права занимать высокие посты. По ходатайству прокурора в пользу интерната взыскана вся сумма ущерба.Приговор в законную силу пока не вступил.